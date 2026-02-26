Хотели как лучше: калининградская многодетная семья лишилась права на пособие из-за банковских процентов

Калининградская многодетная семья, получавшая от государства ежемесячное пособие после рождения младшей дочери, неожиданно для себя этой поддержки лишилась. Как рассказал «Клопс» отец девочки Александр, причина отказа — проценты на банковском счету её старшего брата.
Жители СНТ «Железнодорожник» Александр Яковлев (фамилия изменена — ред.) и его жена Надежда пять лет назад переехали в Калининградскую область из Красноярского края. В их семье потдрастает сын, 14-летний Андрей, и две дочери — 13 и 8 лет. Отец работает мастером по ремонту холодильников, мама — домохозяйка.
Последние два года они получали от государства пособие как малоимущие. Сумма в пересчёте на троих детей получалась неплохая: 54 тысячи в месяц.
У меня за весь год доход — около 529 тысяч рублей, — объясняет Александр. — А тут больше 600 сверху! Конечно, это очень нам помогало».
В этом году Яковлевы снова подали документы на пособие. Но внезапно получили отказ. Причина их огорошила. Ею стало «наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов, начисленных на остаток средств на вкладах», — значится в протоколе расчёта права на пособие.
Коварные проценты
Злополучный вклад действительно существует: он появился уже почти 10 лет назад. Тогда Яковлевы жили в маленьком городке в Красноярском крае, в квартире, купленной за счёт материнского капитала. Поэтому у Андрея, тогда совсем малыша, была доля в собственности.
В 2017 году у семьи появилась возможность взять ипотеку на жильё побольше. Но опека не позволяла оформить сделку, пока мальчику не гарантируют часть собственности и на новую квартиру. А банк выступал против.
«Нам в опеке предложили компромисс: мы кладём на его имя на депозит стоимость этой доли, и нам всё согласуют», — рассказывает Александр.
Так они и поступили. Квартиру купили, а мальчик стал владельцем счёта, куда положили около 190 тысяч рублей под 3,85%. По согласованию с местными органами опеки и попечительства родители несколько раз снимали оттуда деньги: например, на покупку Андрею хорошего велосипеда или другой спортивный инвентарь.
На бюджет семьи остаток никак не влиял. «Но потом мы забеспокоились, — говорит Александр. — Время идёт, инфляция же, деньги постепенно обесцениваются.
Решили перевести их на другой счёт, где будет капать побольше».
Средства по-прежнему лежали нетронутыми на депозите. Но теперь хотя бы немного росли: дважды в год на счёт приходили проценты. В 2024 году это было 15,5 тысяч рублей, а в 2025 — 22,04 тысячи. То есть на 2 546 рублей больше, чем прожиточный минимум. Эти-то две тысячи и сыграли решающую роль.
В Социальном фонде семье объяснили, что, хотя среднедушевой доход их семьи и составляет всего 8 800 рублей в месяц, они не имеют права на пособие. Проценты считаются доходом ребёнка.
Шестьдесят процентов отказа
Подобные случаи — не редкость, рассказали «Клопс» в отделении социального Фонда по Калининградской области. Отказами завершается больше 60% обращений за пособием.
Причины разные: может стать помехой, например, второй автомобиль (если речь не о многодетных и не о людях с инвалидностью). В список попало наличие в семье:
- двух и более помещений с назначением «жилое» площадь которых больше 24 кв. метров на человека;
- двух и более зданий с назначением «жилое» площадь которых больше 40 кв. метров на человека;
- двух и более зданий с назначением «садовый дом»;
- земельного участка или участков суммарной площадью больше 0,25 гектара (для сельских населенных пунктов допустим 1 гектар);
- доходов трудоспособных членов семьи меньше 8 МРОТ (216 744 руб.) за расчётный период при отсутствии наличие уважительных причин «нулевого» дохода;
И то самое «наличие у заявителя или членов семьи дохода в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения». Насколько превышена пороговая сумма, роли не играет: закон един для всех.
Семью Яковлевых специалисты Фонда проконсультировали, пояснив, что отказное решение в их случае вынесено правомерно — согласно постановлению Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».
Возобновить получение единого пособия родители смогут, если закроют счёт, по которому были получены доходы в виде процентов и предоставив банковскую справку. В этом случае в расчётном периоде сумма процентов включаться в общий семейный доход не будет. Повторно обратиться за финансовой поддержкой можно через полгода.
Ни снять, ни закрыть
Но с закрытием у семьи тоже возникли сложности. «Мы хотели бы истратить эти деньги на лечение сына, — говорит Александр, — Андрею как раз нужны брекеты. Но, как мы поняли специалиста в опеке, эти деньги можно пустить только на покупку жилья. В Красноярске нам разрешали на другие нужды ребёнка, а тут почему-то нет».
Опять приобретать недвижимость у Яковлевых нет ни желания, ни возможности. Так что они уже почти смирились с тем, что просто потеряли половину своего привычного бюджета.
Хотели как лучше: чтобы детям доли сохранить. А теперь сами в тупике, — грустно говорит мужчина. — Пусть хоть другие не повторяют нашей ошибки».
Сейчас семья готовит официальный запрос в калининградский Отдел опеки и попечительства и собирает медицинские документы, чтобы подтвердить, что сыну нужно дорогостоящее лечение у ортодонта.
