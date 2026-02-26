Хотели как лучше: калининградская многодетная семья лишилась права на пособие из-за банковских процентов

Жители СНТ «Железнодорожник» Александр Яковлев (фамилия изменена — ред.) и его жена Надежда пять лет назад переехали в Калининградскую область из Красноярского края. В их семье потдрастает сын, 14-летний Андрей, и две дочери — 13 и 8 лет. Отец работает мастером по ремонту холодильников, мама — домохозяйка.

Последние два года они получали от государства пособие как малоимущие. Сумма в пересчёте на троих детей получалась неплохая: 54 тысячи в месяц.

У меня за весь год доход — около 529 тысяч рублей, — объясняет Александр. — А тут больше 600 сверху! Конечно, это очень нам помогало».

В этом году Яковлевы снова подали документы на пособие. Но внезапно получили отказ. Причина их огорошила. Ею стало «наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов, начисленных на остаток средств на вкладах», — значится в протоколе расчёта права на пособие.

Коварные проценты

Злополучный вклад действительно существует: он появился уже почти 10 лет назад. Тогда Яковлевы жили в маленьком городке в Красноярском крае, в квартире, купленной за счёт материнского капитала. Поэтому у Андрея, тогда совсем малыша, была доля в собственности.

В 2017 году у семьи появилась возможность взять ипотеку на жильё побольше. Но опека не позволяла оформить сделку, пока мальчику не гарантируют часть собственности и на новую квартиру. А банк выступал против.

«Нам в опеке предложили компромисс: мы кладём на его имя на депозит стоимость этой доли, и нам всё согласуют», — рассказывает Александр.

Так они и поступили. Квартиру купили, а мальчик стал владельцем счёта, куда положили около 190 тысяч рублей под 3,85%. По согласованию с местными органами опеки и попечительства родители несколько раз снимали оттуда деньги: например, на покупку Андрею хорошего велосипеда или другой спортивный инвентарь.

На бюджет семьи остаток никак не влиял. «Но потом мы забеспокоились, — говорит Александр. — Время идёт, инфляция же, деньги постепенно обесцениваются.

Решили перевести их на другой счёт, где будет капать побольше».

Средства по-прежнему лежали нетронутыми на депозите. Но теперь хотя бы немного росли: дважды в год на счёт приходили проценты. В 2024 году это было 15,5 тысяч рублей, а в 2025 — 22,04 тысячи. То есть на 2 546 рублей больше, чем прожиточный минимум. Эти-то две тысячи и сыграли решающую роль.

В Социальном фонде семье объяснили, что, хотя среднедушевой доход их семьи и составляет всего 8 800 рублей в месяц, они не имеют права на пособие. Проценты считаются доходом ребёнка.