Кабмин выделил почти 161 млн рублей на развитие Виштынецкого нацпарка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Виштынецкий национальный парк получит 160,888 млн рублей из федерального бюджета на создание туристической инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале учреждения сообщили в среду, 25 февраля.

Финансирование предусмотрено на 2026 год. Проект Виштынецкого нацпарка поддержала межведомственная комиссия при правительстве РФ: всего между 18 особо охраняемыми природными зонами распределили более 1 млрд рублей.