Кабмин выделил почти 161 млн рублей на развитие Виштынецкого нацпарка

Виштынецкий национальный парк получит 160,888 млн рублей из федерального бюджета на создание туристической инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале учреждения сообщили в среду, 25 февраля.
Финансирование предусмотрено на 2026 год. Проект Виштынецкого нацпарка поддержала межведомственная комиссия при правительстве РФ: всего между 18 особо охраняемыми природными зонами распределили более 1 млрд рублей.
В 2025-м Виштынецкий нацпарк получил грант Президентского фонда экологических проектов на разведение благородных оленей. До 2028 года в заповеднике планируют определить численность и ареал популяции, оценить её генетический статус и подготовить рекомендации по сохранению вида в естественной среде.