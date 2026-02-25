В Калининграде после морозов снова выводят дорожников на объекты

В Калининграде после морозов и снегопадов возобновляют ремонт и строительство городских дорог. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале в среду, 25 февраля.

На Тихоокеанской в микрорайоне А. Космодемьянского установили новую силовую подстанцию. Сейчас там переустраивают высоковольтную линию и готовят основание под дождевую канализацию.

Рабочие также вернулись на Благовещенскую, где продолжается строительство улицы, и на Орудийную — там идёт капитальный ремонт. Дорожники прокладывают сети и готовятся к асфальтированию.

По словам Дятловой, самый крупный проект — автомобильный мост через Преголю — не останавливали даже в сильные холода. На площадке армировали и собирали пролёты, бетонировали опоры и вели подготовку к надвижке конструкций.

Устранение аварийных дефектов приостанавливали лишь в самые морозные дни. Как только появилась возможность использовать холодный асфальт, дорожники начали заделывать выбоины «по десяткам адресов во всех районах города».

«Как только сойдёт снег, проведём весенний мониторинг состояния дорог, чтобы составить план текущих ремонтов на ближайшие месяцы», — пообещала чиновница.