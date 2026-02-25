Калининградцы не скупятся на ремонт жилья и машин: топ-3 самых востребованных в регионе услуг

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области объём платных услуг населению вырос на 5,9% за год. В 2025-м их оказано на 20 млрд рублей, сообщает в среду, 25 февраля, Калининградстат.

Больше всего калининградцы заплатили за техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования. На это ушло 6,83 млрд рублей.

На втором месте — ремонт и строительство жилья и других объектов. На эти цели жители региона потратили 5,9 млрд рублей. На третьем месте по затратам — парикмахерские и косметические услуги: 1,9 млрд рублей.

Больше всего за год выросло количество услуг в сфере ремонта и строительства жилья — на 13,6%. В числе востребованных также аренда и лизинг транспортных средств, включая каршеринг — их объём вырос на 8,5%. Зато банями, саунами и душевыми в регионе стали пользоваться меньше на 0,4%.