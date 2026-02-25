В Калининграде подорожали яйца: «Клопс» выяснял причины и разыскивал самый недорогой десяток

В Калининграде подорожали куриные яйца: десяток первой категории в торговых сетях перевалил за сотню. Почему взлетели цены на товар из списка социально значимых продуктов и где выгоднее покупать в центре города, разбирался «Клопс».
Сколько стоили яйца в январе и почём они сейчас
«Клопс» ежемесячно следит за тем, как меняются цены на продукты. В январе десяток яиц первой категории стоил минимум 99,99 рубля.
На этот раз мы прошлись по магазинам в среду, 25 февраля. В палатке «Наш продукт» на Фрунзе первая категория обойдётся в 129 рублей. По словам продавца, это единая цена для всей сети, в которой более 140 точек.
В «Пятёрочке» на Баранова яйца стоят 119 рублей, в «Спаре» на Черняховского — 109,99. Посетили мы и торговый центр «Баzа» на Полоцкой, 45. Там продают сразу по три десятка первой категории за 449 рублей: выходит, десяток — 149 рублей.
Виноваты сезонность и дефицит
Тенденция наблюдается по всей стране с начала февраля. По данным Росстата, с 10 по 16 февраля цены на яйца выросли на 3,4%. Неделей ранее рост составлял 1,5%. Сезонное повышение связано с увеличением затрат и повышением спроса, цитирует Интерфакс пресс-службу Минсельхоза.
На сезонность сослались и сотрудники Гурьевской птицефабрики, и калининградский ретейл. Более подробно прокомментировать ситуацию «Клопс» смогли ни производители, ни торговцы, но пообещали, что продукт подешевеет к лету.
Ряд экспертов связывают подорожание яиц и с тем, что в декабре минувшего года одна из крупнейших в стране птицефабрик в стране объявила о птичьем гриппе и уничтожила своё поголовье. Фабрика поставляла яйца и в магазины Калининграда.
Жители Калининградской области возмутились ценами на яйца и курицу в супермаркетах и пригрозили жалобами «в прокуратуру и президенту».