В Калининграде подорожали яйца: «Клопс» выяснял причины и разыскивал самый недорогой десяток

Сколько стоили яйца в январе и почём они сейчас

«Клопс» ежемесячно следит за тем, как меняются цены на продукты. В январе десяток яиц первой категории стоил минимум 99,99 рубля.

На этот раз мы прошлись по магазинам в среду, 25 февраля. В палатке «Наш продукт» на Фрунзе первая категория обойдётся в 129 рублей. По словам продавца, это единая цена для всей сети, в которой более 140 точек.

В «Пятёрочке» на Баранова яйца стоят 119 рублей, в «Спаре» на Черняховского — 109,99. Посетили мы и торговый центр «Баzа» на Полоцкой, 45. Там продают сразу по три десятка первой категории за 449 рублей: выходит, десяток — 149 рублей.