В Калининграде рассчитывают на федеральные деньги для обновления трамвайной инфраструктуры

Власти Калининграда рассчитывают привлечь средства федерального бюджета на модернизацию городского электротранспорта. Об этом «Клопс» сообщил глава дорожно-транспортного комитета Антон Романов.

Чиновник уверяет, что в Москве обсуждается возможность выделения целевой субсидии либо дополнительного финансирования по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Средства планируется направить на модернизацию объектов в рамках направления «Развитие трамвайно-троллейбусного транспорта». Объёмы возможного финансирования и сроки реализации не уточняются.

Соответствующее поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин летом прошлого года. В первую очередь речь идёт о трамвайной сети. Генплан города предусматривает строительство депо на 50 вагонов.