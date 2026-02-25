В Калининграде рассчитывают на федеральные деньги для обновления трамвайной инфраструктуры

Власти Калининграда рассчитывают привлечь средства федерального бюджета на модернизацию городского электротранспорта. Об этом «Клопс» сообщил глава дорожно-транспортного комитета Антон Романов.
Чиновник уверяет, что в Москве обсуждается возможность выделения целевой субсидии либо дополнительного финансирования по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Средства планируется направить на модернизацию объектов в рамках направления «Развитие трамвайно-троллейбусного транспорта». Объёмы возможного финансирования и сроки реализации не уточняются.
Соответствующее поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин летом прошлого года. В первую очередь речь идёт о трамвайной сети. Генплан города предусматривает строительство депо на 50 вагонов.
Ранее власти города назвали трамвайную инфраструктуру в Калининграде «депрессивной». Надежда на развитие появилось после того, как на проблему обратили внимание в федеральном центре.