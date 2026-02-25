В Калининграде планируют запустить дополнительные рельсобусы до Гурьевска по выходным

В Калининграде планируют запустить дополнительные электрички до Гурьевска по выходным. Пригородная компания проводит опрос среди пассажиров, сообщили «Клопс» перевозчики.
Речь идёт о маршруте Калининград — Гурьевск-Новый — Калининград. Пассажирам предлагают выбрать удобное время отправления. Опрос проводят прямо в поездах.
Предлагается оценить два варианта расписания или вписать свою версию:
- отправление с Южного вокзала в 10:32, из Гурьевска-Нового — в 11:17;
- отправление с Северного вокзала в 14:00, из Гурьевска-Нового — в 14:43.
Когда подведут итоги опроса и запустят дополнительные поезда, пока не сообщается. Сейчас рельсобусы до Гурьевска курсируют в определённые часы и только по рабочим дням.
По состоянию на октябрь 2025-го услугами железной дороги воспользовалось больше пассажиров, чем годом ранее.