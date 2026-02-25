До 180 тысяч рублей в месяц: кому больше всего платят среди рабочих в Калининградской области

В начале 2026 года самыми «дорогими» специалистами среди рабочего персонала в Калининградской области стали сварщики. Об этом сообщили аналитики hh.ru совместно с сервисом подработки рядом с домом «Моя смена», проанализировав актуальные вакансии в регионе.

Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков составила 180 000 рублей. На втором месте — автослесари и автомеханики (112 500 рублей), на третьем — монтажники, а также маляры и штукатуры (по 100 000 рублей).

В десятку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли машинисты (86 600 рублей), операторы станков с ЧПУ (85 000), токари, фрезеровщики и шлифовщики (83 000), водители (80 100), механики (80 000) и электромонтажники (75 000 рублей). В целом медианная зарплата по рабочим специальностям в регионе составляет 68 700 рублей.

«Компании Калининградской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». <...> Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Сколько платят за час

По данным сервиса «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой подработкой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ретейле. Такие сотрудники готовят блюда на гриле, шашлык, фарш и другую продукцию. Средняя ставка составила 361,8 рубля в час. За месяц можно заработать около 95 500 рублей.

На втором месте — пекари со средней оплатой 323,6 рубля в час, третье место заняли сборщики заказов — 313,8 рубля в час. Максимальные ставки при этом достигают 403 рублей в пекарнях и до 600 рублей — в сборке заказов. При средней нагрузке пекари могут рассчитывать примерно на 85 400 рублей в месяц.

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растёт, и рынок реагирует соответствующим образом. <...> Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ретейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов», — пояснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.