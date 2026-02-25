Днём потеплеет до +2, а вечером ударят морозы до −10: погода в Калининградской области на среду

В среду, 25 февраля, в регионе существенных осадков можно не ждать. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём ожидается от −1 до +2°C. В Калининграде, на западе региона и у побережья прогнозируется переменная облачность, воздух прогреется до +1…+2°C. На остальной территории — облачно с прояснениями, температура составит −1…+1°C. К вечеру резко похолодает: по области столбики термометров опустятся до −5…−8°C, местами — до −9…−10°C.

Ветер ночью и утром преимущественно северный и северо-западный, 3–7 м/с, на побережье возможны порывы до 10–12 м/с. Днём он сменится на северо-восточный и восточный, вечером — на восточный и юго-восточный, скорость составит 1–5 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В течение суток ожидается гололедица, ночью местами возможен снежный накат. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.