«Такой массовой подкормки птиц я не помню»: орнитолог рассказал, как перезимовали калининградские пернатые (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Татьяна Виноградова

Ссылка Необычно холодные и снежные месяцы в Калининградской области стали серьёзным вызовом для птиц, страдавших из-за отсутствия корма. О том, насколько гибельными были морозы для пернатого населения региона, «Клопс» побеседовал с орнитологом Геннадием Гришановым во вторник, 24 февраля. По мнению учёного, в эту зиму наблюдался хотя и длительный, но умеренно морозный период, так что ничего необычного или невероятного в природе не произошло. Естественно, что гибель птиц была несколько выше, чем в мягкие бесснежные зимы. Но в целом для большинства зимующих видов ситуация критичной не стала. Малыши остались без насекомых Вообще для пернатых зимой проблема не столько в низкой температуре, сколько в наличии и доступности корма, объяснил зоолог. Уязвимы в этом плане мелкие насекомоядные птицы: зарянки, крапивники.

Крапивник. Фото: Ольга Музюкина / телеграм-канал «Радио Птичка»

«Но они и зимуют у нас в небольшом количестве, как правило у тёплых ручьев, в местах, где оттаивает почва: например, трубы теплоцентралей, — говорит Геннадий Викторович. — Случаи гибели этих птиц при сильных снегопадах и морозах известны. Но они не окажут никакого влияния на популяции этих видов в целом». Лебеди зависят от людей От морозов больше всего пострадали водоплавающие птицы, которые лишились доступа к своей обычной среде обитания. «Замёрзли городские водоёмы и морские мелководья, это особенно негативно сказалось на лебедях-шипунах и кряквах», — отметил орнитолог.

Фото: Ольга Музюкина / телеграм-канал «Радио Птичка»

В такую погоду эти виды нуждаются в специализированной подкормке. Где она была, там и гибель птиц была низкой. А вот там, где люди на помощь птицам не пришли, смертность относительно высока. «Тут опять встаёт типичный для каждой зимы вопрос — кормить или не кормить уток и лебедей, — рассуждает зоолог. — Если ДА, то как кормить». Рекомендации на эту тему калининградцам многократно давались в СМИ, у городских водоёмов стоят специальные информационные щиты. Случаи кормления хлебом совсем не прекратились, но стали пореже. Впрочем, по наблюдениям зоолога, подавляющее большинство птиц вовремя откочевало в более благоприятные местообитания. Смертность водоплавающих в ряде случаев могла быть в том числе следствием загрязнения акватории. Хищники в целом не пострадали Неблагоприятна снежная зима для выживания хищных птиц-миофагов, то есть тех, кто питается мелкими грызунами. Для канюков, зимняков привычный рацион оказался под вопросом.

Фото: Ольга Музюкина / телеграм-канал «Радио Птичка»

А вот для орнитофагов (таких, например, как тетеревятники) ситуация была стандартной. «Мне неизвестны случаи заметной гибели хищных птиц этой зимой от голода, — отметил Гришанов. — Практически всегда это обусловлено травмами или болезнью, когда они лишаются возможности эффективно охотиться». Повымерзли ли голуби? Даже если горожанам кажется, что голубей на улицах стало меньше, критической для них эту зиму Геннадий Гришанов не назвал. Они неплохо приспособлены к условиям среды, плюс калининградцы повсеместно организовали подкормку.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Почти в каждом дворе висят кормушки, — отметил учёный. — Птиц подкармливают и в необорудованных местах — у мусорных контейнеров, у магазинов. Такой массовой и интенсивной подкормки птиц в предыдущие годы я не помню!» В любом случае, местные птицы способны очень быстро восстановить численность. Тот же сизый голубь в условиях Калининграда размножается практически круглогодично. Дрозды и чайки стали горожанами Существенно различаются условия зимовки для видов, обитающих в городе и в природных условиях. Например, дрозды (чёрный, рябинник) рядом с человеком могут питаться плодами ягодных кустарников. Многие подкармливают их яблоками, другими сухофруктами. А в лесах сейчас чёрного дрозда и рябинника можно и не встретить», — поделился Гришанов. Некоторые виды даже сформировали так называемые «городские популяции» и они в значительной степени осёдлые. Чёрный дрозд, как пояснил биолог, один из самых ярких примеров такого «переезда».

Фото: Ольга Музюкина / телеграм-канал «Радио Птичка»

Для нашего региона эта птица является перелётной, в лесу популяция дрозда малочисленна, сейчас его можно встретить разве что у незамерзающих ручьёв. Но в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске это — обычный зимующий вид. Намного большие возможности для добычи корма в городе и у чаек — в Калининграде зимуют серебристая, сизая и озерная чайки. Они успешно конкурируют с голубями, серой вороной, галками в местах подкормки. Местные к зиме готовы Случаи гибели птиц из-за холодов и бескормицы, конечно, бывают, но обычно это носит локальный характер, отметил Гришанов.

Фото: Татьяна Виноградова

«Ни один вид в наших условиях не несёт существенных потерь, способных заметно повлиять на численность их популяций, — объяснил учёный. — Уже в силу того, что большинство уязвимых видов зимуют в небольшом количестве. Те же, которые на зимовке многочисленны (голуби, чайки, врановые), очень хорошо приспособлены к местным условиям». Весной прилетят мигранты, численность которых определялась условиями не нашей зимы, а условиями на зимовке и в местах пролета. Среди местных птиц потери тоже не будут заметны, тем более, что многие зимовавшие в городе на период размножения его покинут. Так что никаких особо негативных последствий текущей зимы мы не увидим, подытожил Геннадий Гришанов. Для иллюстрации использованы фотографии Ольги Музюкиной и Татьяны Виноградовой.