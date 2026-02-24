Орловская область порастёт калининградской травой, ещё три региона получат клубни картофеля

Хозяйства Калининградской области отправили в Псковскую, Ростовскую и Ярославскую области 356 тонн семенного картофеля. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре во вторник, 24 февраля.
В Орловскую область из Калининграда отослали 102 т семян газонных трав. Перед отправкой семенной материал прошёл ряд исследований, результаты которых подтвердили соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям России.
Аграрии Калининградской области в 2025 году собрали рекордное количество зерна.