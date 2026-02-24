Электрички добрались до Калининграда и Светлогорска с опозданием в 2 часа

Вечерние электрички на светлогорском направлении встали на 2 часа из-за отсутствия электричества в контактной сети. Об этом сообщили в Калининградской пригородной пассажирской компании во вторник, 24 февраля.

Энергоснабжение было восстановлено в 20:10, после чего составы в Калининград и Светлогорск отправились на станции назначения.

«Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиры могут вернуть деньги за проезд. Для этого необходимо обратиться в пригородные билетные кассы, заполнить заявление и приложить проездной документ.