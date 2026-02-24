Газовая служба сидит на помпе ровно: в Калининграде несколько домов остались без горячей воды и отопления

Жители нескольких домов в Московском районе Калининграда с 22 февраля живут без газа и безуспешно пытаются вызвать аварийные службы. Об этом горожане рассказали «Клопс».

«Уже три дня не можем ни приготовить еду, ни помыться! Газовая служба не торопится решать проблему — по предварительной информации, один из жильцов в процессе ремонта залил водой газовую трубу. Все праздники вызываем газовщиков — без эффекта. Сегодня опять тишина», — поделилась калининградка Светлана.

Коммунальных радостей лишены жильцы по адресу: ул. Багратиона, 94-104, и ул. Казанская, 2-8.