Лебединая песня ямочного ремонта: Чайковского закатают в новенький асфальт

В Калининграде на ул. Чайковского от пересечения с ул. Брамса до перекрёстка с ул. Зоологической полностью заменят дорожное покрытие. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 19,84 млн рублей. При этом работы подрядчик должен выполнить за 80 дней и дать по её итогам гарантию 5 лет. Это касается всех слоёв дорожного пирога из асфальтобетона, включая основание. Причём гарантийный срок будет отсчитываться от даты приёмки выполненных работ.

Улицу Чайковского, восстановленную после провала, открыли в середине октября 2025-го.

