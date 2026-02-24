В Калининградскую область придёт тропический воздух: к выходным прогнозируется до +10

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе после короткого похолодания ожидается заметное потепление — к концу недели температура может подняться до +10. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили во вторник, 24 февраля.

В ближайшие дни регион окажется под влиянием антициклона. В ночь на среду температура опустится до -1…-4, днём воздух прогреется до 0…+2. В ночь на четверг станет ещё холоднее: в Калининграде и по области ожидается -5…-8, местами до -10.

Уже к пятнице ситуация изменится — в регион начнёт поступать более тёплый воздух с юга Европы. По предварительным расчётам, к концу недели столбики термометров могут показать +5…+7, а при ясной погоде — до +10 и выше.

Синоптики отмечают, что погода будет преимущественно сухой и спокойной. При этом ночами возможны слабые заморозки — до 0…-2. По предварительным данным, тёплая и относительно сухая погода может сохраниться до начала следующей недели. Это позволит снегу таять постепенно, без резких подъёмов воды и риска паводков.