Улица Горького встала в огромной пробке из-за столкновения автобуса и легковушки (фото)

На Горького в Калининграде из-за ДТП с легковушкой и пассажирским рейсовым автобусом образовалась пробка. Авария произошла во вторник, 24 февраля, сообщают «Клопс» очевидцы.

Машины столкнулись в районе поворота на Лесную. Оказались заблокированы две полосы по направлению к Гайдара. Водители объезжают затор через Лесную и Островского.

Из-за ДТП изменились схемы движения общественного транспорта. Как сообщили «Клопс» в администрации, автобусы № 1, 7, 25, 40 и 48 направляются по Лесной, Островского и Гайдара, после чего возвращаются на привычные маршруты.

Троллейбусы №7 следуют по Озерова, Советскому проспекту, Нарвской и далее по Гайдара.

На самой Горького в сторону выезда из города образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор тянется от ул. Озерова. Информация о пострадавших уточняется.