Властям Калининграда предложили согласовать размещение мусорного полигона рядом с Борисово

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининграда не одобрили размещение мусорного полигона почти на границе города. Об этом «Клопс» сообщили в горсовете.

Документ поступил на согласование в горсовет. Речь идёт о территории возле товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Рощино» рядом с микрорайоном Борисово. Это место под свалку заложено в проекте генерального плана Гурьевского муниципального округа.

Соседний город предложил установить функциональную зону складирования и захоронения отходов на земельном участке с кадастровым номером 39:03:091104:380. Как следует из пояснительной записки, рядом с предполагаемым полигоном предусмотрена жилая застройка. В генеральном плане Калининграда такие участки находятся на расстоянии 200 метров от будущего полигона, а санитарно-защитная зона, как правило, составляет от 500 до 1 000 метров и более. По оценке городских властей, появление свалки может негативно сказаться на экологической обстановке.

Депутаты горсовета Калининграда отказались согласовать проект в предложенной редакции. Документ поддержали в другой его части, касающейся размещения социальных объектов и дорог.