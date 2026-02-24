Всей семьёй спасали Клюковку: калининградцы вернули к жизни щегла, который не увидел окно на своём пути (фото)

Калининградцы спасли щегла, который ударился о стекло и едва не погиб. Об этом «Клопс» рассказал глава семейства Константин.

«Неделю назад мы услышали непонятный стук. Будто кто-то запустил снежком в стекло. Оказалось, в окно одной из наших комнат врезалась птица», — рассказывает Константин.

Дочка Марта увидела, как на снегу распласталась яркая маленькая пташка.

«Видимо, удар был очень сильный. Птица была без движения, и её было очень жалко. Я пошёл на улицу и принёс её домой», — вспоминает мужчина.

Птицу посадили в коробку, откуда внезапно оживший щегол сразу попытался сбежать.