Всей семьёй спасали Клюковку: калининградцы вернули к жизни щегла, который не увидел окно на своём пути (фото)

Калининградцы спасли щегла, который ударился о стекло и едва не погиб. Об этом «Клопс» рассказал глава семейства Константин.
«Неделю назад мы услышали непонятный стук. Будто кто-то запустил снежком в стекло. Оказалось, в окно одной из наших комнат врезалась птица», — рассказывает Константин.
Дочка Марта увидела, как на снегу распласталась яркая маленькая пташка.
«Видимо, удар был очень сильный. Птица была без движения, и её было очень жалко. Я пошёл на улицу и принёс её домой», — вспоминает мужчина.
Птицу посадили в коробку, откуда внезапно оживший щегол сразу попытался сбежать.
Птичка отправилась в центр реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» восстанавливаться и набираться сил.
«Здорово, что дочка увидела птичку, я принёс, а супруга увезла её на лечение. Вот такая семейная история спасения черноголового щегла, хотя за красный околышек я её назвал Клюковкой», — поделился калининградец.
