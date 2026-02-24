Маньяка нашли в фотоальбоме убитой семьи: в Калининградской области сняли выпуск «Следствие вели»

В Калининградской области сняли выпуск художественно-документального сериала «Следствие вели», посвящённого громким уголовным делам советской эпохи. Серия «Гусевский мясник» рассказывает про ряд зверских убийств в начале 90-х. Она вышла в эфир на канале НТВ 21 февраля.

Авторы программы восстановили хронологию событий и рассказали о необычных методах, к которым прибегали сыщики в своих поисках. Например, убийцу помог установить обычный фотоальбом, где на одном из семейных застолий маньяк попал в кадр.

Следствие выяснило, что Игорь Юферев сделал дубликат ключей от квартиры друзей и не раз заявлялся среди ночи просто посмотреть на спящих домочадцев. Он часто приходил в гости, отмечал праздники и играл с хозяйской дочкой «в мертвяков», вешая кукол и тыкая в них игрушечным ножичком.