Маньяка нашли в фотоальбоме убитой семьи: в Калининградской области сняли выпуск «Следствие вели»

В Калининградской области сняли выпуск художественно-документального сериала «Следствие вели», посвящённого громким уголовным делам советской эпохи. Серия «Гусевский мясник» рассказывает про ряд зверских убийств в начале 90-х. Она вышла в эфир на канале НТВ 21 февраля.
Авторы программы восстановили хронологию событий и рассказали о необычных методах, к которым прибегали сыщики в своих поисках. Например, убийцу помог установить обычный фотоальбом, где на одном из семейных застолий маньяк попал в кадр.
Следствие выяснило, что Игорь Юферев сделал дубликат ключей от квартиры друзей и не раз заявлялся среди ночи просто посмотреть на спящих домочадцев. Он часто приходил в гости, отмечал праздники и играл с хозяйской дочкой «в мертвяков», вешая кукол и тыкая в них игрушечным ножичком.
Убитая семья — двое маленьких детей, отец и мать — не единственные жертвы Юферева. В общей сложности с 1992 по 1997 год маньяк убил восемь человек.
В сюжете упоминались маркеры эпохи девяностых: появление экстрасенсов, караоке и «Магазина на диване». Для создания фильма использовались архивные съёмки Гусева и празднования Дня города в Калининграде.
В Калининградской области не раз снимали выпуски с Каневским. Серия «Ангел и бес» рассказывала об орудовавшей в 90-е банде мокрушников, а «Немецкие часы» посвящена убийству двух блондинок в те же годы.