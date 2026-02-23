Инфляция в Калининградской области замедляется пятый месяц подряд, но остаётся выше общероссийской

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В январе 2026 года цены в Калининградской области выросли на 1,11% по сравнению с декабрём. Годовая инфляция составила 7,83% — это выше, чем в среднем по стране (6%). Такие данные приводит Банк России со ссылкой на Росстат.

Еда: теплицы, логистика и рестораны

В январе сильнее всего выросли цены на продукты. Из-за похолодания и короткого светового дня тепличные хозяйства увеличили расходы на обогрев и освещение — это отразилось на стоимости огурцов, помидоров и сладкого перца. Апельсины и виноград стали дороже из-за логистики. В целом за год плодоовощная продукция выросла в цене на 6,54%.

Кафе и рестораны тоже переписали меню. Причина — более высокие расходы на продукты, аренду и зарплаты. Дополнительную роль сыграл устойчивый спрос, в том числе со стороны туристов. За год услуги общепита стали дороже на 13,05%.

А вот сахар, как отмечают специалисты, в Калининградской области продолжает дешеветь — минус 3,39% за год. Сказались хороший урожай свёклы и накопленные запасы.

Товары: НДС и мировые рынки

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на моющие и чистящие средства. С 1 января увеличился НДС, кроме того, у поставщиков выросли логистические издержки, а запасы продукции, ввезённой до обязательной маркировки, постепенно заканчиваются. За год бытовая химия стала дороже на 8,53%.

Из-за удорожания микросхем на мировом рынке компьютеры в январе тоже прибавили в цене. При этом по итогам года техника всё же стоит немного меньше, чем годом ранее.

Обувь и трикотаж, наоборот, подешевели. Ретейлеры проводили сезонные распродажи, сказалось и неожиданное укрепление рубля.

Услуги: санатории и транспорт

Самый заметный рост зафиксирован в санаторно-оздоровительном секторе — почти на 24% за год. В Банке России это связывают с высоким спросом на отдых в Калининградской области и увеличением расходов у самих здравниц.

Выросла и стоимость пассажирских перевозок, в том числе из-за изменения тарифов на проезд в пригородных поездах. За год транспортные услуги стали дороже на 6,65%. Стали больше бить по кошельку и страховые полисы, особенно каско, что связано с ростом цен на автозапчасти.