Суд отказался закрывать глэмпинг под Балтийском по иску прокуратуры

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратуре Калининградской области не удалось оспорить договор на размещение глэмпинга под Балтийском и добиться освобождения участка. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте Арбитражного суда Северо-Западного округа.

Прокуратура оспаривала соглашение между администрацией Балтийского округа и компанией «ИММО-Эксперт» и требовала вернуть в распоряжение муниципалитета территорию площадью 30 тысяч квадратных метров в районе 10 км Калининградского шоссе. Ведомство считало, что вместо аукциона на размещение нестационарного туристического комплекса необходимо было проводить торги на аренду лесного участка.

Суды трёх инстанций с этим не согласились. Как следует из материалов дела, спорная территория относится к землям населённых пунктов, не входит в состав лесного фонда и не значится в Государственном лесном реестре. Компании предоставили не участок в аренду, а право разместить временные некапитальные объекты — глэмпинг.

Арбитраж указал, что такие объекты можно размещать в зоне городских лесов, это соответствует действующему зонированию. Капитальное строительство договор не допускает, заготовка древесины или иное использование лесных ресурсов также не предусмотрены.

В решении также отмечается, что прокуратура ранее не оспаривала порядок аукциона и документацию торгов. Оснований признавать договор недействительным кассационная инстанция не нашла.