Мокрый снег, дождь и порывистый ветер: прогноз погоды в Калининграде и области на 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, в регионе ожидаются мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

Днём воздух прогреется до +1…+2. В Калининграде и на западе области интенсивные осадки прекратятся к 7-9 часам утра, на севере и востоке — ближе к полудню. Местами возможен небольшой мокрый снег или дождь.

После 16–17 часов осадки вновь усилятся. Сначала они начнутся в Багратионовском, Полесском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском и Правдинском районах, к ночи — в остальных муниципалитетах. Преобладать будет дождь, местами — мокрый снег.

Ветер юго-западный и западный, 3–9 м/с, на побережье и юго-западе области порывы могут достигать 12–14 м/с.