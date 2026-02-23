Калининградская область погружается в густой туман, который сменят мокрый снег и ледяной дождь

Вечером 23 февраля на Калининградскую область опустится густой туман, видимость в дымке снизится до 500 — 1000 метров. Об этом предупредили в региональном МЧС.

На протяжении ночи и днём 24 февраля метеорологи ожидают снег, мокрый снег, дождь со снегом, а также не исключён ледяной дождь. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости во время осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Юго-западный ветер к утру сменит направление на северо-запад 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°C, днём 0…+3°C.