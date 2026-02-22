Десяток по 175 и филе за 635: калининградцы поспорили с чиновниками из-за цен на яйца и курицу

Жители Калининградской области возмутились ценами на яйца и курицу в супермаркетах и пригрозили жалобами «в прокуратуру и президенту». Об этом пользователи написали в комментариях на странице главы региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Один из комментаторов опубликовал фото ценников: десяток яиц стоит 175 рублей, куриное филе — до 635 рублей за килограмм. В какой сети магазинов сделаны кадры, не уточняется. В ответ региональный минсельхоз заявил, что власти еженедельно отслеживают стоимость социально значимых товаров, а часть позиций из снимков к ним не относится.

В министерстве пояснили, что под мониторинг попадают, например, нефасованное яйцо первой категории и тушка курицы в мягкой упаковке. А вот фасованные яйца, категория С0, а также филе и голень — не из списка, поэтому цены на них ретейл формируют самостоятельно с учётом закупки, логистики и спроса.

Чиновники привели данные мониторинга на 21 февраля: десяток яиц категории С1 в магазинах области продаётся по цене от 89,9 рубля до 129 рублей. Власти отметили, что местное нефасованное яйцо сейчас дешевле привозного.

Цена на «социальную» тушку курицы, по информации минсельхоза, не превышает 209,9 рубля за килограмм и в среднем снизилась по сравнению с прошлым годом на 5–13%. При этом в крупных торговых сетях региона филе оценивается в пределах 570–600 рублей за килограмм, голень — около 380 рублей.

Власти напомнили и о соглашении по стабилизации цен: к программе подключились «Пятёрочка», «Виктория», «Натурово», «Ю-маркет», «Городок», «Спар» и «Бристоль». Товары в этих магазинах отмечают синими ценниками «Региональная программа доступных цен».

Если жители замечают резкий рост цен, в минсельхозе советуют обращаться в УФАС по Калининградской области: 8 499 755-23-23 (добавочный 039-111).