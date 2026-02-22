«Локомотив» завоевал бронзу Кубка России по волейболу на снегу в Барнауле

Калининградский «Локомотив» стал бронзовым призёром финального этапа Кубка России по волейболу на снегу в сезоне 2025–2026. Об этом официальная группа клуба во «ВКонтакте» сообщает в воскресенье, 22 февраля.

В матче за третье место команда обыграла «Динамо-Санкт-Петербург» со счётом 2:0 (15:7, 16:14). Турнир проходил в Барнауле. В клубе поздравили землячек с результатом и отметили, что впереди — финал чемпионата России.