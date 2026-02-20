22:43

В Калининграде 23 февраля для движения закроют Гвардейский проспект

В Калининграде 23 февраля для движения дважды закроют Гвардейский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с  8:00 до 11:30 и с 19:30 до 22:00 на время проведения торжественных мероприятий и салюта. Закрыты будут участки от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной, а также на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева  от пересечения с ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского. Общественный транспорт в это время пустят по Ленинскому проспекту.

