В Калининграде 23 февраля для движения закроют Гвардейский проспект

В Калининграде 23 февраля для движения дважды закроют Гвардейский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 11:30 и с 19:30 до 22:00 на время проведения торжественных мероприятий и салюта. Закрыты будут участки от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной, а также на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от пересечения с ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского. Общественный транспорт в это время пустят по Ленинскому проспекту.