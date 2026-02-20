Воспитанница калининградского регби будет выступать за ЦСКА

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Лучшая юниорка России 2025» калининградка Мария Иванова продолжит карьеру в регбийной команде ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба в пятницу, 20 февраля.

Марии 17 лет, она играет на позиции столба, уже успела себя прекрасно проявить в юниорских соревнованиях и получала вызовы в сборные России U-17, U-19. Эксперты называют игру воспитанницы калининградского регби не по годам атлетичной и вдумчивой.