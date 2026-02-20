22:15

Воспитанница калининградского регби будет выступать за ЦСКА

  1. Калининград
Автор:
Воспитанница калининградского регби будет выступать за ЦСКА - Новости Калининграда | Фото: федерация регби России
Фото: федерация регби России

«Лучшая юниорка России 2025» калининградка Мария Иванова продолжит карьеру в регбийной команде ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба в пятницу, 20 февраля.

Марии 17 лет, она играет на позиции столба, уже успела себя прекрасно проявить в юниорских соревнованиях и получала вызовы в сборные России U-17, U-19. Эксперты называют игру воспитанницы калининградского регби не по годам атлетичной и вдумчивой.

Команда «Балтийский шторм» завоевала бронзу Высшей лиги чемпионата России по регби, разгромив сборную Санкт-Петербурга со счётом 76:8.

2 329
Спорт