6 врачей одним махом и полный набор анализов: калининградцам предлагают проверить здоровье в режиме медицинской пятницы

Калининградцам предлагают пройти комплексное медицинское обследование бесплатно и быстро. Пациентов ждут 27 февраля в поликлинике на ул. Горького, 65, с 20:00 до 24:00. Об акции рассказали в региональном минздраве.

Для этого не нужно даже прикрепляться именно к этой поликлиники. Достаточно быть совершеннолетним и взять с собой паспорт.

В перечень первого этапа указанного профосмотра входят:

анкетирование; измерение роста, веса, окружности талии, расчёт индекса массы тела; измерение артериального давления; анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (после последнего приёма пищи должно пройти не менее 3 часов); общий анализ крови; ЭКГ (при первом прохождении, затем с 35 лет — ежегодно); измерение внутриглазного давления (начиная с 40 лет необходимо проходить обследование раз в год); флюорография; онкоскрининг в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, маммография, ПСА, женщины — мазок на онкоцитологию.

После осмотра гинеколога пациенток при наличии показаний могут направить на УЗИ малого таза и молочных желёз. Бонусом тем, кто пройдёт диспансеризацию в день акции, будут консультации: гинеколога, терапевта, эндокринолога, невролога, кардиолога, уролога.