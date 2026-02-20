19:57

6 врачей одним махом и полный набор анализов: калининградцам предлагают проверить здоровье в режиме медицинской пятницы

Калининградцам предлагают пройти комплексное медицинское обследование бесплатно и быстро. Пациентов ждут 27 февраля в поликлинике на ул. Горького, 65, с 20:00 до 24:00. Об акции рассказали в региональном минздраве.

Для этого не нужно даже прикрепляться именно к этой поликлиники. Достаточно быть совершеннолетним и взять с собой паспорт.

В перечень первого этапа указанного профосмотра входят:

  1. анкетирование;
  2. измерение роста, веса, окружности талии, расчёт индекса массы тела;
  3. измерение артериального давления;
  4. анализ крови на уровень глюкозы и общего холестерина (после последнего приёма пищи должно пройти не менее 3 часов);
  5. общий анализ крови;
  6. ЭКГ (при первом прохождении, затем с 35 лет — ежегодно);
  7. измерение внутриглазного давления (начиная с 40 лет необходимо проходить обследование раз в год);
  8. флюорография;
  9. онкоскрининг в соответствии с возрастом и полом: анализ кала на скрытую кровь, маммография, ПСА, женщины — мазок на онкоцитологию.

После осмотра гинеколога пациенток при наличии показаний могут направить на УЗИ малого таза и молочных желёз. Бонусом тем, кто пройдёт диспансеризацию в день акции, будут консультации: гинеколога, терапевта, эндокринолога, невролога, кардиолога, уролога.

52% россиян заботятся о своём здоровье на системной основе и регулярно проходят комплексные медицинские обследования.

