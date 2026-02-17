В Калининграде стало больше дворников из числа осуждённых

ВКонтакте

В Калининграде число уборщиков улиц увеличилось за счёт привлечённых через УФСИН. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства мэрии Максим Федосеев на оперативном совещании во вторник, 17 февраля.

«С УФСИНом отрабатываем. Пока у нас 42 человека, но надеемся на увеличение людей в этом направлении», — подчеркнул чиновник.

По словам Федосеева, эта зима изрядно заставила поработать коммунальщиков: «В этом году вывезли 40 тысяч кубометров снега — это почти в пять раз больше, чем за весь прошлый год. Докупаем противогололёдные материалы. В крайнем случае будем переходить на песко-соляную смесь, но дороги все обработаем».

Месяц назад на расчистке дорог и тротуаров от снега в Калининграде работали 30 осуждённых. В УФСИН уточнили, что речь идёт о подучётных исправительного центра на ул. Александра Невского. Они трудоустроены в «Чистоте» и получают зарплату.