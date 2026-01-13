В Калининграде к уборке снега подключили осуждённых на принудительные работы

ВКонтакте

В Калининграде к уборке снега привлекают осуждённых к принудительным работам. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В ведомстве прокомментировали публикации о том, что коммунальщикам помогают осуждённые из колонии-поселения. В УФСИН уточнили, что речь идёт о подучётных исправительного центра на ул. Александра Невского. Они трудоустроены в муниципальном учреждении «Чистота» и получают заработную плату.

Всего на расчистке дорог и тротуаров от снега в Калининграде работали 30 осуждённых. В ближайшее время к ним присоединятся ещё 12 человек.

Как отметили в УФСИН, принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Такое наказание ждёт за незначительные преступления.