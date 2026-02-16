Тренер «Локомотива» Андрей Воронков объяснил, почему команда снова проиграла в Суперлиге

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Уралочке» в 23-м туре Суперлиги из-за ошибок в решающие моменты поединка. Своим мнением главный тренер команды Андрей Воронков поделился после встречи, которая прошла 14 февраля.

«Всё было в наших руках»

«Провалили, много ошибались по сравнению с «Уралочкой» на подаче. Атакующие действия оставляют желать лучшего. Всё было в наших руках: решилось как раз тогда, когда надо было добить один-два мяча. Если мы хотим биться за медали, нам надо более агрессивно действовать в атаке именно в таких матчах, когда обе команды заряжены только на победу», — отметил наставник.

По его словам, поединок получился зрелищным, однако «Локомотиву» нужно прибавлять. Отдельно Воронков отметил игру Марины Аслямовой, недавно вернувшейся после травмы голеностопа и заменившей Анастасию Капралову.

«Марина сыграла здорово, хотя может и лучше. Были определённые опасения после травмы, но вышла уверенно и закрыла позицию с честью. Чуть-чуть не хватило — это из-за отсутствия игровой практики», — подчеркнул тренер.

«Команда на подъёме»

По словам волейболистки «Локомотива» Вера Костючик, команде «не хватило немного в атаке, где-то в приёме»: «А так в целом игра была достойная, ощущения хорошие. Команда на подъёме, стараемся набирать форму по сравнению с началом сезона. Внутри коллектива всё спокойно».

Матч с «Уралочкой» в Екатеринбурге получился эмоциональным и качельным. Калининградки уверенно начали встречу, взяли первую партию (25:19), но затем позволили хозяйкам сравнять счёт — 19:25. В третьем сете «Локо» вёл по ходу игры и имел пять сетболов при 19:22, однако упустил преимущество — 24:26. Четвёртая партия осталась за подопечными Андрея Воронкова (25:23), а в решающем тай-брейке при счёте 13:10 в пользу калининградок команда позволила соперницам набрать пять очков подряд и отдала матч — 3:2.

Следующий поединок наши девушки проведут дома. В субботу, 21 февраля, в ДС «Янтарный» «Локомотив» примет «Корабелку» (Санкт-Петербург). Начало встречи — в 19:00. Билеты на эту игру без комиссии можно купить на сайте «Клопс Афиша».