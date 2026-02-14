Мороз до -23°С и ясное небо: погода на воскресенье в Калининградской области

ВКонтакте

В воскресенье, 15 февраля, регион будет находиться под влиянием антициклона. Синоптики прогнозируют сильные морозы и преимущественно ясную погоду во второй половине суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в Калининграде и по области температура опустится до -15…-18°С. В низменностях и на севере региона — в Славском, Полесском, Неманском и Краснознаменском районах — к утру возможно похолодание до -19…-22°С. На западном побережье будет немного теплее — -10…-15°С. В первой половине ночи ожидается переменная облачность, затем — малооблачно.

К утру местами возможны дымка, туман и изморозь. Днём в Калининграде и области столбики термометров покажут -7…-12°С. Утром — переменная облачность, местами сохранится туман. Днём и вечером — ясно или малооблачно, без осадков. Вечером вновь усилится мороз — до -18…-23°С. Местами возможны дымка и изморозь.

Ветер переменный: ночью и утром северо-восточный, днём и вечером восточный и юго-восточный, слабый — 1–5 м/с. Атмосферное давление немного понизится — с 763 до 760 мм рт. ст.