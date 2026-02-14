Лётчики Балтийского флота отработали ночную дозаправку в небе над Калининградской областью

ВКонтакте

Экипажи морской авиации Балтийского флота провели плановые тренировки по дозаправке самолётов топливом в воздухе в ночное время. Полёты выполнялись над территорией Калининградской области и акваторией моря. Об этом сообщает пресс-служба Балфтлота в субботу, 14 февраля.

В учениях задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-30СМ2, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Дозаправка осуществлялась от самолёта-топливозаправщика Ил-78 ВКС России. Всего к выполнению сложного элемента подготовки привлекли более десяти воздушных судов. Отработка проходила как в одиночном порядке, так и в составе пар.

Воздушная дозаправка считается одним из ключевых элементов подготовки лётчиков. Она позволяет значительно увеличить радиус действия авиации, выполнять задачи на большом удалении от базовых аэродромов и применять вооружение классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Кроме того, наличие самолёта-заправщика даёт возможность перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы без посадки по маршруту следования.