Вместо новых троллейбусов — автобусы с ошибками: что случилось на маршруте №2 в Калининграде

В Калининграде на троллейбусном маршруте №2 «ДС Янтарный — Онкоцентр» временно работают автобусы. На линии выпустили ЛиАЗы, сообщили «Клопс» в городской администрации.

Замена связана с техническими проблемами у части новых троллейбусов «Синара». Сбои возникли из-за перепадов влажности и температур, что повлияло на работу оборудования. Частично подменять электротранспорт автобусами начали ещё накануне.

При этом официальной информации о замене транспорта для пассажиров практически не было. В телеграм-канале «Общественный транспорт и дорожная информация» 13 февраля появилась заметка о том, что вместо троллейбуса №2 до онкоцентра курсирует автобус №37. На ресурсах «Калининград-ГорТранса» разъяснений о ситуации не публиковали.

Отдельные вопросы вызвало и оформление временного маршрута №2. На автобусах установили дополнительные таблички, чтобы пассажиры понимали, что это «двойка». На распечатанных трафаретах заметили грамматические ошибки — некоторые остановки, в том числе «Памятник 1200 гвардейцам», указаны с маленькой буквы.

В самой подмене ничего критичного нет. Однако для этого в городе нужна сквозная нумерацию маршрутов, то есть без разделения по видам транспорта. Пассажир не должен разбираться, едет ли он на автобусе или троллейбусе: если это маршрут №2, 5, 7 — пусть будет один. Особенно актуальным этот вопрос становится во время подобных подмен, когда вместо троллейбуса на линию выходит автобус. Также появится возможность ставить дублёры и вместо трамваев, чтобы не отрезать часть района, как это было во время ремонта путей на проспекте Мира в прошлом году.

В городе также тестируют электробус. К какому виду припишут его — пока неизвестно. Хотя появится он в Калининграде в обозримой перспективе или нет — пока вопрос.