Природоохранная прокуратура проверяет информацию о сливе стоков на пляж в Янтарном

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о сливе неочищенных сточных вод на пляж и променад в посёлке Янтарный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 14 февраля.

На место выехали сотрудники прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и администрации муниципального образования.

В настоящее время устанавливается правообладатель колодца, из которого, предположительно, осуществлялся слив сточных вод. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.