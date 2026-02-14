11:50

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о сливе стоков на пляж в Янтарном

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о сливе стоков на пляж в Янтарном - Новости Калининграда | Фото: прокуратура Калининградской области
Фото: прокуратура Калининградской области

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о сливе неочищенных сточных вод на пляж и променад в посёлке Янтарный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 14 февраля. 

На место выехали сотрудники прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и администрации муниципального образования.

В настоящее время устанавливается правообладатель колодца, из которого, предположительно, осуществлялся слив сточных вод. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

