Вечером похолодает до -16: погода в Калининградской области на субботу

В регионе в субботу, 14 февраля, будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём -5...-8°С, утром и в первой половине дня — преимущественно облачно, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями/переменная облачность и без существенных осадков (местами возможен небольшой снег). Вечером похолодает до -12...-16°С по области. Ветер преимущественно северо-восточного направления, в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья ночью и утром — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с, днём и вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с)», — говорится в сообщении.