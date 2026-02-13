Украинская делегация осмотрела участок границы Польши и Калининградской области

ВКонтакте

Делегация украинских пограничников осмотрела участок границы Польши и Калининградской области. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши.

Экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины провёл бригадный генерал Даниэль Войташкевич. Гостям продемонстрировали оборудование и снаряжение, которое используют польские пограничники. После этого делегация посетила пограничный пост в Барцянах, в 11 км от российской границы в районе пос. Крылово, где ознакомилась с инфраструктурой и задачами, выполняемыми на так называемом «зелёном» участке границы.