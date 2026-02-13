В четырёх школах Калининграда на уроках разрешат играть в компьютерные игры

ВКонтакте

Калининградская область вошла в число 16 регионов России, где прививать любовь к физкультуре у подростков будут с помощью фиджитал-спорта. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в пятницу, 13 февраля.

В Калининграде новую учебную программу опробуют на учениках средних общеобразовательных школ № 10 и № 43, гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина и кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». Цифровую часть соревнований школьники будут проходить на базе дворца спорта «Янтарный», который также включён в проект.

«Встречи с членами Правительства России приносят хорошие плоды. Не только попали в пилотный проект, но и получили 39 млн рублей федерального финансирования на закупку оборудования для гонок дронов, фиджитал-баскетбола, футбола и других видов. И к тому же на 95 млн рублей создадим модульный фиджитал-центр в Калининграде, который откроем уже в этом году», — написал Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.