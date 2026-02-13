Снос «пенька» Дома Советов оценили в 160 млн рублей

ВКонтакте

Второй этап сноса Дома Советов — демонтаж фундамента здания оценили в 161,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Корпорация развития Калининградской области», информация об этом опубликована на сайте госзакупок в пятницу, 13 февраля.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен справиться с этим за год с небольшим (400 дней). Ещё 2,5 месяца отведут на проведение археологических раскопок на месте бывшего Кёнигсбергского замка. Объём исследуемого материала оценивается примерно в 12 тысяч кубометров.

Остатки железобетонных конструкций, свай и кирпичных стен необходимо вывезти на площадку индустриального парка «Храброво». На заключительном этапе сноса одного из символов советского Калининграда демонтируют остатки фонтанов, которые располагались на площади перед зданием.