В авто калининградца врезался Mercedes генконсульства Литвы, водитель не может получить полную выплату по ОСАГО (видео)

В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего генконсульству Литовской Республики. Авария случилась в конце 2025 года, однако пострадавший водитель до сих пор не может получить устраивающую его компенсацию. Об этом «Клопс» рассказал сам автомобилист Владимир.
На проспекте Калинина шофёр Mercedes-Benz Sprinter с номерами дипкорпуса Литвы поворачивал не со своего ряда. По имеющимся у редакции данным, за рулём находился сотрудник консульства. Микроавтобус врезался в легковушку россиянина.
Для оформления ДТП на место вызвали представителей Госавтоинспекции. Дальше документы были переданы в страховую компанию виновника аварии, однако спустя почти два месяца получить нужную сумму не удалось. Предлагаемая выплата не покрывает весь ущерб, считает пострадавший автовладелец.
Не первый случай
В Госавтоинспекции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. В ведомстве отметили, что транспорт на дипломатических номерах соседней страны уже был замечен в нарушениях.
В прошлом году на Московском проспекте произошло ДТП с участием машины, за рулём которой была сотрудница консульства. Ещё один эпизод связан с другим дипломатом, который сбил косулю и покинул место происшествия, не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов. Попытка заменить регистрационный знак не увенчалась успехом — на машине остались характерные следы столкновения. В УМВД вызвали виновника аварии для дачи объяснений и осмотра автомобиля, однако представители консульства проигнорировали просьбу.
Осенью 2025-го жители пожаловались на дипломата, который паркуется в Калининграде на местах для инвалидов.