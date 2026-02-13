В авто калининградца врезался Mercedes генконсульства Литвы, водитель не может получить полную выплату по ОСАГО (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего генконсульству Литовской Республики. Авария случилась в конце 2025 года, однако пострадавший водитель до сих пор не может получить устраивающую его компенсацию. Об этом «Клопс» рассказал сам автомобилист Владимир.

На проспекте Калинина шофёр Mercedes-Benz Sprinter с номерами дипкорпуса Литвы поворачивал не со своего ряда. По имеющимся у редакции данным, за рулём находился сотрудник консульства. Микроавтобус врезался в легковушку россиянина.

Для оформления ДТП на место вызвали представителей Госавтоинспекции. Дальше документы были переданы в страховую компанию виновника аварии, однако спустя почти два месяца получить нужную сумму не удалось. Предлагаемая выплата не покрывает весь ущерб, считает пострадавший автовладелец.