В Калининграде будет больше выделенных полос для автобусов

В Калининграде в этом году увеличится протяжённость выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного отдела администрации Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Автобусы и троллейбусы поедут быстрее на отрезке Ленинского проспекта в направлении Южного вокзала от улицы Портовой. Правую часть дороги уже было отвели под общественный транспорт, однако недавно табличку сняли.

Вероятно, список выделенок будет дополнен, но названия улиц в мэрии пока не сообщили. За этим последует сокращение придорожной парковки для личных и коммерческих авто. К примеру, на том же Ленинском в районе Полоцкой и дальше в сторону Багратиона есть несколько подобных стоянок.

В 2025 году открыли выделенную полосу на участке Ленинского проспекта от Шевченко до Театральной. Как отмечают в мэрии, это позволило сократить время в пути, упорядочило движение транспорта и снизило количество машин, стоящих на пути следования автобусов.