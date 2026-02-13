«В Питере датчики снега, но там ситуация значительно хуже»: в Калининграде не спешат внедрять ИИ для уборки улиц

ВКонтакте

В Калининграде не планируют внедрять систему с искусственным интеллектом для контроля уборки снега. Инициативу обсудили на заседании комиссии горсовета по ЖКХ в четверг, 12 февраля.

Применять камеры и специальные программы, которые автоматически определяют количество снега и формируют задания для коммунальных служб, предложил депутат Виталий Плавский.

«Я знаю, в Москве, в Питере это используют», — обратился парламентарий к главе комитета городского хозяйства Максиму Федосееву.

Чиновник ответил, что в Калининграде таких систем нет и их внедрение сейчас не главное.

«У нас этого автоматического нету, — пояснил Федосеев. — И, наверное, это не совсем первый приоритет. Город у нас очень маленький, компактный, снег выпадает равномерно, и мы регулируем это изменением своих маршрутов».

Коммунальщик уверяет, что при разовом снегопаде сотрудники МБУ «Чистота» справляются за один день. Если ситуация сложнее, приоритет отдают центральным улицам, а маршруты техники корректируют вручную.

«Информация в моменте, что где-то там остался снег, нам не очень сильно нужна. Если мы работаем планово — убираем одну площадь. Если начинаем рывками перемещаться — убираем совсем другую. Там целая технология расписана», — добавил он. При этом Федосеев допустил, что изучить опыт других городов в Калининграде всё-таки могут.

Председатель комиссии по ЖКХ Александр Колодяжный заметил, что в Санкт-Петербурге действительно применяют датчики контроля снега, однако людям от этого не легче.

«Питер работает с датчиками. Я недавно там был. Ситуация со снегом там значительно хуже, чем у нас», — отметил депутат.