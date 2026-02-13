В Калининграде временно отключили реверсивный светофор на Киевской

В Калининграде на Киевской отключили реверсивный светофор. Регулятор не будет функционировать в пятницу, 13 февраля, до 18:00, сообщили «Клопс» в администрации города.
Ограничения связаны с техническими работами, которые проводит РЖД.
Как теперь ехать
При выключенном светофоре и наличии разметки 1.9 въезд на полосу с реверсивным движением запрещен. Водителю необходимо немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу. Движение разрешается только по полосам, не обозначенным такой разметкой.
Автомобилистов просят быть внимательными, снижать скорость при подъезде к узкому участку и учитывать возможные заторы.
