В Калининграде временно отключили реверсивный светофор на Киевской

В Калининграде на Киевской отключили реверсивный светофор. Регулятор не будет функционировать в пятницу, 13 февраля, до 18:00, сообщили «Клопс» в администрации города.

Ограничения связаны с техническими работами, которые проводит РЖД.

Как теперь ехать

При выключенном светофоре и наличии разметки 1.9 въезд на полосу с реверсивным движением запрещен. Водителю необходимо немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу. Движение разрешается только по полосам, не обозначенным такой разметкой.

Автомобилистов просят быть внимательными, снижать скорость при подъезде к узкому участку и учитывать возможные заторы.