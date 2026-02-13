15:55

В Калининграде временно отключили реверсивный светофор на Киевской

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде на Киевской отключили реверсивный светофор. Регулятор не будет функционировать в пятницу, 13 февраля, до 18:00, сообщили «Клопс» в администрации города.

Ограничения связаны с техническими работами, которые проводит РЖД.

Как теперь ехать

При выключенном светофоре и наличии разметки 1.9 въезд на полосу с реверсивным движением запрещен. Водителю необходимо немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу. Движение разрешается только по полосам, не обозначенным такой разметкой.

Автомобилистов просят быть внимательными, снижать скорость при подъезде к узкому участку и учитывать возможные заторы. 

В центре Калининграда появилась новая ловушка для водителей.

