В горсовете Калининграда призвали муниципальную УК брать под своё крыло больше жилых домов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Депутаты горсовета Калининграда предложили увеличить количество домов, которые обслуживает первая муниципальная управляющая компания — ООО «МУК г. Калининграда». Вопрос обсудили на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Депутат Олег Быков заявил, что в городе остаётся много недобросовестных управляющих организаций. Калининградцы часто не могут достучаться до руководства, реакции на жалобы нет. При смене УК муниципальная структура должна стать альтернативой.

«Проблемы с частниками возникают постоянно. Люди никак не могут выйти из этого коллапса. Когда это муниципальная компания, доверия будет намного больше. Надо в этом направлении двигаться, проводить какие-то мероприятия, чтобы нарастить количество домов», — отметил Быков.

Что представляет собой муниципальная УК

Как рассказала на заседании комиссии директор организации Лариса Комракова, компания на 100% принадлежит муниципалитету. Уставный капитал составляет 52,7 млн рублей. Штатная численность — 26 человек.

По состоянию на 31 декабря 2025 года УК управляла 62 многоквартирными домами общей площадью 209,3 тыс. кв. м. Из них 21 дом находится во временном управлении по постановлениям администрации. Кроме того, компания обслуживает 109 социальных объектов — школ и детских садов.

Плата за содержание жилья составляет от 13,96 до 30,28 рубля за квадратный метр. Прибыль УК за 2025 год составила 1,7 млн рублей. В прошлом году компания закупила оборудование для аварийной службы на 600 тысяч рублей, а также пескосоляную смесь и ящики для зимнего содержания дворов.

Стратегическая цель предприятия — увеличить к 2030 году общую площадь находящихся в управлении домов до 450 тыс. кв. м, то есть более чем вдвое. Депутаты считают, что для этого потребуется активная работа с жителями и, возможно, дополнительная информационная кампания.