Почти все калининградцы готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю — при определённых условиях

Жители Калининградской области поддерживают идею четырёхдневной рабочей недели: 95% готовы перейти на такой формат, если будут соблюдены определённые условия. Об этом говорят результаты опроса hh.ru, опубликованные в пятницу, 13 февраля.

Сохранение заработной платы остаётся ключевым требованием — 62% респондентов готовы работать четыре дня только при этом условии. Ещё 14% не против увеличить длительность рабочего дня ради дополнительного выходного, а столько же поддерживают стандартный восьмичасовой график. Лишь 5% согласны на снижение дохода.

Что выбирают калининградцы

Самым популярным форматом стал график четыре дня по 10 часов с сохранением зарплаты — его поддержали 43% опрошенных. Вариант с укороченной неделей и уменьшением зарплаты выбрали 22%, а 19% не нашли для себя приемлемого варианта. Для 16% важнее всего — три выходных подряд, независимо от других условий.

Если бы пришлось выбирать конкретный дополнительный выходной, 41% предпочли бы пятницу, 30% — среду для равномерной нагрузки. Понедельник выбрали 14%, а 16% заявили, что день недели неважен.

Плюсы и минусы нового формата

Главное преимущество четырёхдневки — больше времени для семьи и друзей, считают 70% калининградцев. Половина респондентов отметили, что дополнительный выходной поможет заниматься хобби, саморазвитием и улучшит психоэмоциональное состояние. 35% рассчитывают лучше отдыхать, 27% — эффективнее решать бытовые дела, а 24% — использовать свободное время для подработки.

Среди основных опасений:

потеря дохода — тревожит 62%;

рост нагрузки — 41%;

увеличение стресса — 35%;

возможное сокращение отпуска — 11%;

риск для карьеры — 5%.

Каждый пятый респондент (22%) не видит в новой системе серьёзных минусов.

Рабочий график становится важнее

35% опрошенных признались, что учитывали график занятости при поиске новой работы в течение последнего года. Для 27% это было важным плюсом, а 16% больше ориентировались на уровень зарплаты и содержание задач.

Наибольшее значение график имеет для представителей медиа, ИТ, маркетинга, науки, образования и индустрии красоты — от 41 до 51% специалистов этих сфер считают его критически важным. Особенно остро этот вопрос стоит у молодёжи: в группе 25–34 лет это отметили 38%, среди 18–24 лет — 36%. В старших возрастных категориях этот фактор влияет меньше.

Несмотря на высокий интерес, опыт работы по четырёхдневному графику имеют лишь 16% калининградцев — для остальных такой формат остаётся лишь гипотетическим.