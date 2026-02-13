В горсовете усомнились в необходимости строительства трамвайного депо в районе Девау

ВКонтакте

Власти Калининграда настаивают на строительстве второго трамвайного депо в районе бывшего аэродрома Девау. Вопрос обсудили на профильной комиссии горсовета в четверг, 12 февраля.

Речь идёт об участке в районе пересечения улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии. Как пояснил начальник дорожно-транспортного отдела администрации Антон Романов, объект предусмотрен генеральным планом и проектом комплексного развития транспортной инфраструктуры. Названы сроки строительства — до 2036 года.

По словам чиновника, объект нужен в связи с развитием трамвайных линий на востоке и юге города. Потребуется увеличить подвижной состав и обзавестись площадкой для его размещения.

Депутат Сергей Севостьянов усомнился в такой аргументации: «Вопрос странный. Где экономическое обоснование, и чем это вызвано? Старое депо не справляется, вы хотите сказать?»

Романов ответил, что существующие мощности имеют ограничения по количеству единиц техники. Севостьянов напомнил, что раньше в городе было 10 маршрутов, и в депо на улице Киевской всем вагонам хватало места: «Ликвидировали трамвайные сети, сейчас добавят пару маршрутов — и будет не хватать. Интересно».

Антон Романов на эту реплику народного избранника не ответил. Началось обсуждение другого вопроса.