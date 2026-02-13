Сигналят и не понимают, кто первый: в центре Калининграда появилась новая ловушка для водителей (видео)

ВКонтакте

В центре Калининграда автомобилисты столкнулись с новой ловушкой. Не все понимают, как правильно проезжать перекрёсток улиц Баранова и Пролетарской, где недавно снова изменили работу светофоров. «Клопс» разбирался, что именно напрягает водителей.

Речь про два участка этой дороги: само пересечение и место в 20 метрах от него — там машины перестраиваются из двух рядов в один.

Что смущает водителей на светофоре

Сейчас в направлении Тельмана можно ехать одновременно по Пролетарской и с Озёрного проезда вдоль бывших трамвайных путей. Зелёный сигнал загорается всем, для машин с Озёрного проезда — дополнительная стрелка.

«Еду по Пролетарской прямо, а справа несётся и сигналит мне какой-то мужик. Хочет, чтобы я ему не мешал», — рассказал водитель Алексей.

Другой автомобилист, Владимир, к особенностям этого перекрёстка уже привык: «Если знающий водитель выезжает с Озёрного проезда, то он останавливается. Если нет — притормаживаю я, потому что понимаю: поедет без остановки».

Кто должен уступать

Согласно пункту 13.5 ПДД, при движении по дополнительной стрелке одновременно с жёлтым или красным сигналом основного светофора водитель обязан уступить дорогу. Соответственно преимущество имеют те, кто едет прямо по Пролетарской.

А что делать дальше?

А дальше ситуация меняется: уступать теперь должны те, кто выехал слева на основной зелёный сигнал. Их полоса исчезает сразу за перекрёстком при сужении проезжей части. Разметка со стрелками указывает приоритет и порядок перестроения. Сейчас из-за снежной каши она не видна, что приводит к путанице и конфликтам на дороге.