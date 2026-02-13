Как раскрыть потенциал банковской карты: чек-лист от Сбера

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банковская карта сегодня — это не только платёжный инструмент. Она может стать ключом к целой экосистеме любимых сервисов — от маркетплейсов до онлайн-кинотеатров. На примере Сбера разбираем, как получить ещё больше выгоды от дебетовой карты.

Вселенная «СберПрайм»

Не секрет, что цифровые сервисы стали уже частью нашей повседневной жизни — от заказа еды и продуктов до организации досуга. Подписка «СберПрайм» помогает людям пользоваться удобными сервисами и получать дополнительную выгоду за ежедневные траты. Можно каждый месяц выбирать пять категорий кешбэка вместо трёх, а ещё получать повышенные бонусы «Спасибо» за траты в сервисах партнёров подписки — от еды и товаров до развлечений и поездок. Смотреть премьеры и спортивные трансляции в Okko (18+), слушать любимые треки в музыкальном сервисе «Звук», с выгодой делать заказы в популярных сервисах «Самокат» и «Купер».

Также с подпиской оповещения о каждом платеже, переводе и об остатке по всем платёжным счетам и связанным с ними СберКартам будут для вас бесплатными. Кроме того, для подписчиков перевод денег без комиссии.

Перевод зарплаты на Сбер

Зарплатным клиентам Сбера предоставляется скидка на ставку по кредиту и скидка на ставку по ипотеке. Кроме того, они получают более выгодные условия по вкладам и накопительным счетам, что позволяет эффективнее копить деньги на свои мечты.

Также держатели зарплатных карт получают скидки от партнёров Сбера. Например, скидка на тарифы «СберМобайл», на сервис по возврату налогов и годовую подписку на услуги юристов «СберПраво», на сдачу анализов через «СберЗдоровье», на поездки в каршеринге «Ситидрайв». Получить доступ к привилегиям можно после первого зачисления заработной платы на карту Сбера.

Передать реквизиты счёта работодателю для получения зарплатных выплат можно дистанционно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Клиенты могут передать заявление с реквизитами действующей карты или при необходимости выпустить новую СберКарту. Клиентский путь максимально прост:

Шаг 1. В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в поиске с GigaChat введите «Сделать карту зарплатной» или зайдите в настройки карты/счёта и выберите — «Сделать зарплатным».

Шаг 2а. При наличии QR-кода от работодателя отсканируйте его -> проверьте данные о работодателе и подтвердите операцию передачи реквизитов счёта.

Шаг 2б. При отсутствии QR-кода выберите «Сделать счёт зарплатным» -> введите ИНН работодателя (его можно найти в трудовом договоре) -> проверьте данные работодателя и подтвердите операцию передачи реквизитов счёта.

Распечатывать и передавать заявление лично не понадобится. Документ автоматически поступит в «СберБизнес» работодателя, которому останется проверить и принять поступившее заявление с реквизитами для последующих зачислений — быстро, надёжно и в удобном интерфейсе. Весь процесс занимает не более пяти минут, а статус обработки заявления сотрудник узнает через 24 часа после ответа работодателя.

Вместе эти факторы помогут сэкономить и открыть мир новых сервисов и услуг.

Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте.