В Светлогорске борются с прорывами теплотрасс, замерзающих жителей бесплатно размещают в гостиницах

В Светлогорске часть многоэтажек четвёртый день остаётся без тепла из-за нескольких аварий на теплотрассе и электросетях. Подробности — в материале «Клопс».

По словам жителей курорта, 10 февраля отключили свет, отопление и горячую воду. Электроэнергия через некоторое время появилась, но батареи остались холодными. Квартиры остыли до 8-10 градусов, люди вынуждены пользоваться обогревателями, из-за этого есть риск новых аварий на сетях.

Как сообщили в администрации Светлогорского городского округа, с начала недели коммунальщики устраняли то одну утечку, то другую. А вечером в четверг, 12 февраля, из-за гидроудара прорвало теплотрассу на участке улиц Фруктовой, Преображенского, Вокзальной.

«Теплосети» ликвидировали аварию и начали снова наполнять трубы, как вдруг ночью произошли два скачка электроэнергии, из-за которых перезапустилось оборудование РТС «Светлогорская».

«Сейчас продолжается заполнение системы, ориентировочно на это уйдёт до трёх часов. Остальные потребители получают тепло в округе в стандартном режиме. У нас работает горячая линия для жителей домов, можно обратиться за помощью по телефону 8(40153) 2-05-18. Горячая линия «Теплосетей» — 8(40153) 2-19-81», — сообщили в администрации муниципалитета.

Пока идёт ремонт, власти муниципалитета предложили всем желающим бесплатно переждать ситуацию в гостинице. Такой возможностью воспользовались не все. Один из тех, кто обратился в «Клопс» с жалобой на ситуацию, считает, что власти должны в нормативный срок устранить аварии: «А в гостинице я жить не хочу».

Жительница Светлогорска Ирина, напротив, воспользовалась предложением властей муниципалитета. Вся семья переночевала в одной из гостиниц города.

Ирина рассказала «Клопс» о своих впечатлениях: «У нас полугодовалый ребёнок, он немного приболел, поэтому в холодной квартире оставаться было нельзя. Взрослые ещё могут перетерпеть, а вот дети мёрзнут. Мы сначала звонили диспетчеру, чтобы узнать, как обстоят дела с ликвидацией аварии. Нам сказали, что работы ведутся, но точно сказать, когда устранят аварию, затруднительно».

Супруги уже хотели было поехать в Калининград к знакомым или снять номер в гостинице. «Мы стали говорить диспетчеру, что у нас маленький ребёнок и нам в холодной квартире никак нельзя, — рассказала женщина. — На что мне ответили, что мне должны перезвонить из соцзащиты. Так и получилось — нам предложили пожить в гостинице, и мы с радостью согласились. Мы выбрали номер с большой двуспальной кроватью, где все втроём уместились. Нам всё понравилось. Вообще, в наше время не всегда так бывает, когда выделяют что-то без ругани. А здесь все доброжелательно, сами нам предложили бесплатный номер, встретили, проводили».

Как рассказала Ирина, отопление в доме восстановлено, но им предложили остаться в гостинице ещё на одну ночь, чтобы батареи успели нагреться: «Мы поблагодарили и сказали, что вернёмся к себе. Мы справимся».