«Облепиховый чай» и «бесплатный автозагар»: жители Железнодорожного в ужасе от качества воды (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В чашке слева бутилированная вода, справа — водопроводная. Фото: Светлана Н.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Из водопроводных кранов в Железнодорожном Правдинского района льётся жидкость, цветом больше напоминающая облепиховый чай. Какова она вкус, люди пробовать не решаются. Проблема тянется годами, рассказали «Клопс» местные жители, власти ссылаются на ремонт коммуникаций. Обостряется ситуация каждый раз, как воду планово отключают хотя бы на несколько часов. В очередной раз это случилось в среду, 11 февраля. «Знаете, — рассказывает местная жительница Светлана, — бывает, воду отключат, потом включат, немного сольёшь её, и нормально. Тут дали вечером, и часов до одиннадцати четверга шла эта оранжевая жижа. В смывном бачке унитаза просто чёрного цвета налилось, просто чёрного, по стенкам — чёрный песок».

Квартиру в центре посёлка, на Первомайской, Светлана купила в 2020 году, во время ремонта поменяла сантехнику и трубы. Она слышала от местных, что вода «не очень», но что настолько «не очень» — не могла даже предположить. Фильтр, рассчитанный, по словам женщины, на пять лет, вышел из строя уже через полгода. Впрочем, даже после него вода была желтоватой. Даже в самое лучшее время для питья и приготовления пищи люди пользуются только бутилированной, но после душа кожа часто чешется, волосы выпадают. Для меня каждый поход в душ — стресс, — жалуется Светлана. — Я не понимаю, мылась я или нет. Этот непроходящий зуд сводит с ума!» Раковины и унитазы за считаные часы покрываются налётом. Даже прозрачная вода, оставленная в стакане, на воздухе скоро меняет цвет.

Одна и та же вода с разницей в 4 часа. Фото: читатель

Жители Железнодорожного создали чат, где обсуждают эту проблему. «За три года после ремонта второй унитаз сменили, — пишет Галина с Пивзаводской улицы. — Посудомоечная машина умерла через шесть месяцев, а стиральная машина уже третья. Белое в доме не держим, после пары стирок всё хуже половых тряпок». При фильтрации остаются такие отходы, что, по мнению Галины, «в луже — чище». Ей отвечает риторическим вопросом другая землячка. Техника летит, а что наши почки, в которых картридж не поменять?..» Некоторые посельчане ещё находят силы шутить: «Не надо ходить в парикмахерскую краситься, налил воды — и рыжий стал». «А если в ванной полежать полчасика, то и автозагар бесплатный!» Но в реальности людям не до смеха. В опросе «Устраивает ли вас качество водоснабжения в Железнодорожном», который они сейчас проводят в соцсетях, вариант «Да» не выбрал ни один человек.

Скриншот: личная страница «ВКонтакте»

Сейчас посельчане решают, как быть дальше. Активисты уже несколько раз инициировали проверки. Светлана предоставила редакции протокол исследования проб воды, взятых в квартире местного жителя, который Росприроднадзор провёл в 2024 году. «Исследованная проба не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по по-казателям: мутность, цветность, жёсткость, железо, марганец», — сказано в заключении. Возмущает жителей не только качество воды, но и то, что за неё приходится платить по общим для всех тарифам. Некоторые из них обращались за перерасчётом. Однако Светлане, например, и в этом в было отказано. Расчётный центр «Симплекс» в мае 2024 года переадресовал женщину в администрацию Правдинского района, а там в том же месяце ответили, что «по результатам проведённых исследований <...> вода соответствует СанПиН». На этой неделе жители посёлка тоже сообщали о своей беде в Правдинское МП ЖКХ. Там ответили, что причина отключения — устранение утечки на сетях. А вообще обострение связано с работами по реконструкции центра посёлка, которые включают в себя замену всех коммуникаций и переподключение сетей водоснабжения. «Действительно наблюдается снижение напора и качества подаваемой воды, — отмечено в ответе предприятия. — На 13.02.2026 запланирована промывка и хлорирование сетей водоснабжения. Данные мероприятия должны улучшить качество воды». Но подобным обещаниям жители верят слабо — ведь в эти дни вода разве что только немного темнее обычного. «Возмущение уже на пределе, — говорит Светлана, — мы на грани». Получить комментарий администрации Правдинского района по телефону редакции не удалось, «Клопс» направил муниципальным властям информационный запрос. Однако, по сообщению местных жителей, некоторых из них утром в пятницу, 13 февраля, навестили сотрудники администрации. «Открыли кран и просто глазами посмотрели, — рассказала Светлана. — Сказали, что знают про проблему с водой, но сделать ничего не могут из-за ремонта и слабой очистной. Сейчас займутся каким-то очищением, говорят, станет получше. Есть реакция — уже что-то».